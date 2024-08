Coronado supera problemas físicos e busca titularidade no Corinthians

Meia sofreu com lesões no começo do ano, mas atuou por 90 minutos pela primeira vez, contra o Juventude, pelo Brasileirão

Igor Coronado conseguiu superar as frustrações de tantas lesões no começo do ano e vem tentando engatar uma sequência no Corinthians. O meia atuou os 90 minutos no empate em 1 a 1 contra o Juventude, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Mas não conseguiu dar a vitória que evitaria o retorno do time para a zona de rebaixamento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Porém, mesmo não sendo o resultado que gostaria, o meio-campista vem conseguindo se manter em alto nível e em condições físicas para atuar mais. Ramón Díaz, inclusive, colocou o jogador em campo em quatro das últimas seis partidas do Corinthians. A justificativa do treinador pelo baixo aproveitamento do atleta foi justamente os problemas físicos vivido por Coronado. Algo que o atleta já diz ter superado.