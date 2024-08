Grêmio planeja público de ‘Gre-Nal’ em duelo com o Corinthians no Couto Pereira

Imortal recebe o Corinthians no estádio em Curitiba pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (07)

O Grêmio terá o estádio Couto Pereira como sua casa pela quinta vez no ano. Como a equipe gaúcha está em momento de recuperação no Campeonato Brasileiro, a procura por ingressos aumentou. Especificamente para o seu próximo compromisso, mas pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (07), o Imortal enfrenta o Corinthians, pelo segundo jogo das oitavas de final do torneio. Assim, o clube planeja que o palco em Curitiba receba um público semelhante que teve no Gre-Nal, no fim de junho.

A carga disponível para a partida decisiva com o Timão pela Copa do Brasil é de 34 mil ingressos. Até esta terça-feira (06), mais de 20 mil bilhetes já foram vendidos. Assim, por enquanto, a expectativa é de que o público ultrapasse os 26 mil torcedores entre gremistas e corintianos. O último clássico com o Internacional, que ocorreu também no mesmo estádio, recebeu pouco mais de 27 mil pessoas.