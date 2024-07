Bahia x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário do jogo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew) e na Globo (TV aberta - verificar localização). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 21 de julho (21/07), em uma partida válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 16h (horário de Brasília).

Com inícios distintos, Bahia e Corinthians vão se enfrentar em um confronto decisivo para ambas as equipes. O Bahia está na parte de cima da tabela e tentará manter o retrospecto positivo. Na quinta colocação, os mandantes estão a seis pontos dos líderes do campeonato.

Já o Corinthians se encontra atualmente na parte de baixo da tabela, ainda na zona de rebaixamento. No último jogo, na estreia do técnico Ramon Diaz, com uma vitória de virada sobre o Criciúma, o Timão empatou em pontos com a primeira equipe fora da zona, o Vitória, e poderá sair já nesta rodada.

Endrick se despede do Palmeiras com choro e emoção: ‘Feliz e triste ao mesmo tempo’; VEJA