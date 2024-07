Atlético-MG x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew) e na Globo (TV aberta - verificar localização). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG e Vasco da Gama se enfrentam hoje, domingo, 21 de julho (21/07), em uma partida válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 16h (horário de Brasília).

Com um 'recomeço' surpreendente, o Vasco detém uma das melhores fases atualmente no Brasileirão. Mesmo sem a estreia de Philippe Coutinho, a equipe carioca tem quatro vitórias seguidas e saiu do pesadelo que é a zona de rebaixamento para a primeira parte da tabela.

Já o Atlético-MG está no caminho oposto ao do cruz-maltino. A equipe mineira foi montada para disputar as primeiras colocações, porém, atualmente se encontra apenas na 11ª colocação, distante dos líderes do Campeonato.

O Galo não vence o rival deste domingo desde 2020. Após esse resultado, foram três jogos, e em todas as ocasiões o Vasco da Gama saiu vitorioso.