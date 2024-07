Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e horário do jogo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-wiew) e no SporTV (TV fechada). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 20 de julho (20/07), em uma partida válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h (horário de Brasília).

Após perder a liderança para o Botafogo em um confronto decisivo na última rodada, o Palmeiras vai retornar à luta pela liderança contra o Cruzeiro, que também está visando as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro.

Com uma rodada a menos e 29 pontos, o Cruzeiro vem embalado, com três vitórias seguidas. O clube mineiro tem um dos destaques do campeonato: o meia Matheus Pereira, que tem seis gols no campeonato e duas assistências.

No retrospecto entre as equipes, o Cruzeiro não vence o Palmeiras desde 2018. Após essa vitória, foram seis jogos, com dois empates e quatro vitórias da equipe alviverde.