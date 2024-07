Vasco x Atlético-GO ao vivo: onde assistir, horário e escalação

O Vasco da Gama vai enfrentar o Atlético-GO: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Crédito: Leandro Amorim/Vasco

Atlético-GO e Vasco da Gama se enfrentam hoje, quarta, 17 de junho (17/07), pela 17ª rodada do Brasileirão 2024. A partida será disputada em Estádio Antonio Accioly, em Goiania (GO), às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente no via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No confronto de equipes que buscam se distanciar da zona de rebaixamento, Vasco da Gama e Atlético-GO vão se enfrentar nesta quarta-feira, 10.

Carro do zagueiro Luan, ex-Vasco e Palmeiras, é atingido por tiros; SAIBA MAIS

O clube carioca está em êxtase, muito por causa do extracampo, visto que a equipe cruz-maltina anunciou a contratação do meia Philippe Coutinho, que irá retornar ao time após 14 anos. Além disso, o retrospecto do Vasco tem sido positivo nos últimos jogos, com três vitórias seguidas. Já o Atlético-GO não vence há oito jogos e ocupa a vice-lanterna. Com 11 pontos, a equipe goiana está a quatro de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, o Vitória.