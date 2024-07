Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo - Copa do Brasil

Juventude e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 13 de julho (13/07), pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. A partida será disputada no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16h (horário de Brasília).

Em uma partida atrasada da Copa do Brasil, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, Juventude e Internacional se enfrentam para decidir qual equipe irá se classificar para as oitavas de final da competição.

No primeiro jogo do confronto, o Juventude conseguiu vencer o Internacional no Beira-Rio por 2 a 1. O resultado acabou sendo favorável, até aonde pôde, para a equipe colorada, considerando que Gilberto desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Sem técnico, já que após a derrota no primeiro jogo Eduardo Coudet decidiu sair do clube, o Internacional jogará a vida na competição, precisando de um resultado com pelo menos dois gols de diferença para se classificar sem pênaltis. A equipe contará com o retorno de Enner Valencia, que marcou o único gol no primeiro jogo.