Ponte Preta x Mirassol: onde assistir, horário e provável escalação

O Mirassol vai enfrentar a Ponte Preta: veja onde assistir ao jogo da Série B Crédito: Reprodução/ Marcos Freitas/ Agência Mirassol

Ponte Preta e Mirassol se enfrentam hoje, sexta-feira, 12 de junho (12/07), pela 15ª da Série B do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), às 19 horas (horário de Brasília). Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O confronto terá transmissão ao vivo em TV aberta na TV Brasil, no serviço pago de pay-per-view Premiere, que pode ser visto tanto na TV como online pelo Globoplay e no Canal Goat no Youtube

Com inícios distintos, as duas equipes paulistas vão se enfrentar com diferentes pretensões na tabela da Série B. Mandante na partida, a Ponte Preta busca um resultado positivo para se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente, a Macaca está com 17 pontos, enquanto o primeiro time dentro da zona, o CRB, tem 13 pontos. Já o Mirassol mira a parte de cima da tabela, estando apenas um ponto atrás do primeiro clube no G4, o Sport. Porém, o extracampo da equipe anda abalado: o volante Yuri se envolveu em uma polêmica com sua ex-companheira Iza, que trouxe provas de que o jogador da equipe paulista a traía durante sua gravidez.

Ponte Preta x Mirassol: onde e como assistir ao vivo à transmissão Televisão Premiere - para assistir, é preciso ter um plano de TV por assinatura com pay-per-view

TV Brasil - para assistir, basta acessar o canal de TV aberta em rede aberta Online Globoplay - para assistir, é necessário ter o app baixado no celular e com assinatura do plano Combo Globoplay e Premiere Canal Goat - para assistir, é necessário ter o app do YouTube baixado no celular ou em outro meio, e acessar o Canala Goat