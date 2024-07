Fluminense tem uma vitória em 20 jogos contra times de Série A no ano

No entanto, engana-se quem pensa que o desempenho está ruim apenas na competição nacional. Afinal, a equipe também não derrotou seus rivais no Campeonato Carioca. Diante disso, o técnico Mano Menezes terá a tarefa de fazer o elenco reagir ainda no primeiro turno e voltar a triunfar.

O Fluminense não consegue engrenar e segue na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 7 pontos em quinze rodadas. Assim, o revés por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, no último domingo (7), aumentou ainda mais o jejum de vitórias contra times da Série A.

Nesse sentido, dos 20 jogos contra equipes da elite do futebol nacional, o Tricolor soma, no momento, uma vitória, seis empates e 13 derrotas desde o início da temporada. O aproveitamento é de apenas 15%, o que reflete na atual distância para os adversários, sete pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Cuiabá.

Além dos quatro empates e dez derrotas pelo Brasileirão, o Fluminense também foi mal no Campeonato Carioca. No primeiro semestre, o time, ainda sob a batuta de Fernando Diniz, ficou no 0 a 0 com Vasco e Flamengo. Além disso, perdeu duas vezes para o Rubro-Negro e uma para o Botafogo no Estadual.

A única vitória, portanto, nesses 20 duelos, aconteceu no dia 20 de abril, no Maracanã, por 2 a 1, sobre o Cruz-Maltino, pelo Brasileirão. Fora isso, bateu o Sampaio Corrêa pela terceira fase da Copa do Brasil, entretanto a Bolívia Querida está na terceira divisão.