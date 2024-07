Goleiro do Grêmio Anápolis: conheça e saiba o estado de saúde

Após confusão em partida do Campeonato Goiano, o goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, foi baleado por policial e passa por exames; conheça

Um fato triste e revoltante aconteceu após uma partida da segunda divisão do Campeonato Goiano nesta quarta-feira, dia 10. Após o fim da partida, o goleiro Ramon Souza, do Grêmio Anápolis, foi atingido por um tiro de borracha disparado por um agente da Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

Ramon foi atendido ainda no gramado pelo médico da equipe, Dr. Diego Bento, e logo após foi movido para a UTI móvel para a realização dos primeiros socorros.

Conheça o goleiro Ramon Souza

Com 22 anos, Ramon Souza dos Reis é natural de Goiás e surgiu na base do Guanabara City, onde ganhou destaque e foi transferido para o Aparecidense, clube que hoje está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

No Aparecidense, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e recebeu as primeiras oportunidades no futebol profissional, estando no elenco que foi campeão da Série D em 2021.