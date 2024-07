Briga de grandes proporções marca fim de Uruguai x Colômbia

Logo no início da comemoração dos jogadores colombianos pela vitória e a vaga na final, houve um estranhamento com atletas do Uruguai na área do meio de campo. Com isso, um empurra-empurra se formou onde alguns dos diretamente envolvidos na confusão eram Luis Suárez e Miguel Borja.

Cenas lamentáveis de violência marcaram negativamente o fim de Uruguai x Colômbia, pela semifinal da Copa América . Algo que teve seu princípio, aliás, entre os jogadores logo após o apito final do árbitro mexicano César Ramos.

Do campo pra fora

Quando a situação no gramado se acalmou, tudo parecia sob controle. Parecia. Isso porque uma briga de consideráveis proporções tomou conta da arquibancada central do Bank of America Stadium entre torcedores das duas seleções.

Jogadores do Uruguai como o zagueiro Ronald Araújo e o atacante Darwin Núñez, por exemplo, se preocuparam por se tratar da área onde familiares dos jogadores acompanharam o duelo. Por isso, ambos chegaram a subir no setor específico da confusão enquanto alguns torcedores desceram para o gramado para fugir da pancadaria. Não há detalhes sobre a quantidade de feridos.

Diante do clima de provocação ainda latente, Araújo chegou a mostrar as quatro estrelas no uniforme da Celeste como forma de rebater o clima hostil e os xingamentos vindos de torcedores da Colômbia.