Policial atira em goleiro do Grêmio Anápolis em confusão

A partida Grêmio Anápolis e Centro Oeste teve um fato “bizarro”, nesta quarta-feira, pela 12ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano. Um policial atirou com bala de borracha no goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, durante uma confusão após o apito final.

O Grêmio Anápolis informou que tomará as medidas cabíveis para que o responsável seja identificado e punido. De acordo com o clube, o goleiro foi atendido dentro da ambulância que estava no estádio Jonas Duarte e recebeu os primeiros socorros.

A assessoria da Policia Militar do Estado de Goiás ainda não se manifestou sobre o caso. Além disso, pela transmissão da Federação Goiana de Futebol (FGF) foi possível ouvir o momento do disparo. O jogador Gustavo do Grêmio Anápolis concedia uma entrevista quando houve o barulho.