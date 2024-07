Estatísticas: entenda pontuação e conheça os principais sites

As estatísticas ou notas dos jogadores são definidas conforme suas atuações durante a partida Crédito: Reprodução/ Sofascore

No meio do futebol, as notas dos jogadores são definidas por meio de diversos parâmetros. Tudo isso serve para qualificar o desempenho de um atleta durante uma partida. Na grande maioria dos sites, as pontuações são geradas quase de forma espontânea. Além de informar o desempenho para os torcedores e apreciadores do esporte, essas estatísticas devem auxiliar nos aspectos técnicos, táticos, físicos e até psicológicos.



Em diversos campeonatos, os jogadores que disputam um número X de jogos e têm as melhores notas podem ser premiados. Um exemplo é a 'Bola de Prata' do Brasileirão, premiação atribuída aos melhores jogadores da Série A a partir de notas dadas por jornalistas ao longo de cada campeonato e estatísticas de desempenho em campo. Conheça os principais sites de estatísticas e notas SofaScore À primeira vista, você pode pensar que o SofaScore é focado apenas em futebol, mas esse não é mais o caso. Embora o futebol ainda esteja na vanguarda da cobertura do aplicativo, você também pode acompanhar os placares e times de vários esportes ao redor do mundo.

Um diferencial é seu mapa de calor, que mostra as áreas do campo onde um atleta atuou mais constantemente. O SofaScore cobre tudo, desde futebol, tênis, hóquei e até críquete e handebol.

Transfermarkt Famoso por trazer os valores de mercado dos jogadores, o Transfermarkt tem foco principalmente nos adoradores do mercado de transferências do futebol. Porém, além dessa visão de mercado, o site traz um resumo de cada jogador, desde histórico de gols e assistências em uma única temporada até uma perspectiva desses mesmos dados globalmente. 365 Scores Especialista na distribuição de jogos, o aplicativo traz, além de informações de escalações, partidas e resultados. Além disso, diante de competições de grande renome - como Copa América e Eurocopa - o site disponibiliza o modo 'bolão', em que os usuários podem compartilhar seus palpites e até criar ligas entre amigos.