Veja lista de jogadores que valorizaram com a Eurocopa 2024

A Eurocopa 2024 está a uma partida de chegar ao fim, mas o torneio, que atrai olhares do mundo inteiro, já apresentou jogadores que se destacaram em campo e chamaram a atenção da torcida, imprensa e, principalmente, do mercado de transferências. Dessa maneira, o jornal britânico ‘The Guardian’ separou uma lista de 10 atletas que aumentaram seu valor de transferência após a competição que está sendo disputada na Alemanha.

Ferdi Kadioglu (Turquia)

O defensor do Fenerbahçe se destacou durante a campanha de sua equipe até as quartas de final, com destaque para a parte ofensiva, pela ala esquerda e, às vezes, pelo meio-campo. Além disso, Kadioglu foi vinculado a uma possível transferência para Arsenal ou Manchester City após se destacar pelo seu clube, com Brighton, Manchester United e Borussia Dortmund também demonstrando interesse recentemente. Olheiros de nove clubes estavam presentes no jogo das oitavas de final contra a Áustria, quando o jogador de 24 anos quebrou um recorde do torneio ao percorrer 12,2 km na vitória da Turquia por 2 a 1.

Georges Mikautadze (Geórgia)

Com gols contra a Turquia, República Tcheca e Portugal, o atacante foi fundamental para garantir o avanço histórico da Geórgia para as oitavas de final, e encerrou a fase de grupos como artilheiro da competição. Aos 23 anos, ele continuou sua ótima fase do final da temporada doméstica, quando marcou 14 gols em 22 jogos emprestado ao Metz pelo Ajax. Os franceses o compraram do clube holandês em 2023 por 16 milhões de libras, mas ele fez apenas nove partidas pelo clube e agora deve ser vendido com um pequeno lucro. Mônaco e Roma são os principais interessados, apesar do interesse do West Ham.