Criciúma x Fluminense: onde assistir, horário e provável escalação

O Fluminense vai enfrentar o Fluminense: veja onde assistir ao jogo do Brasileirão Crédito: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

Criciúma e Fluminense se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de junho (11/07), pela 16ª do Brasileirão 2024. A partida será disputada no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), às 20 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo exclusivamente no via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com um início conturbado, o Fluminense tenta somar pontos para criar ao menos uma chance mínima de se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente na última colocação, o tricolor só acumulou sete pontos e enfrenta um dos piores começos de uma equipe no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Criciúma teve um início conforme o planejado, com vitórias inesperadas contra Cruzeiro e Botafogo, além de uma goleada sobre o Vasco da Gama. No entanto, o Tigre já volta a olhar para a zona de rebaixamento, pois a diferença do clube para o primeiro fora dela é de três pontos no início da rodada.