Atlético-MG x São Paulo: onde assistir ao vivo - Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo em TV aberta e via pay-per-view no Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Com três jogos sem vitória, o Atlético-MG busca se restabelecer na tabela do Campeonato Brasileiro. No início da disputa, a equipe mineira era uma das cotadas ao título, porém, 15 rodadas depois, o clube se vê no meio da tabela com nove pontos de distância para o G4.

Esses nove pontos de distância são justamente do São Paulo. O tricolor paulista está na quarta colocação e segue na busca dos líderes. Em boa fase, a equipe do técnico Zubeldia tem quatro vitórias seguidas.

As duas equipes vão contar com o retorno de jogadores vindos da seleção brasileira; o Galo com Guilherme Arana e o Tricolor com o goleiro Rafael.