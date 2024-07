Philippe Coutinho volta a defender o Vasco, após 14 anos no exterior

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta”, disse o meia, de 32 anos.

O meia-atacante Philippe Coutinho está de volta ao Vasco da Gama, clube que o revelou nas categorias de base. O contrato de um ano com o jogador foi anunciado nesta quarta-feira (10) pelo Cruzmaltino. Ele chega ao clube emprestado pelo Aston Villa (Inglaterra), após 14 anos jogando no exterior. A expectativa é que o atleta esteja regularizado (inscrito na CBF) a tempo de enfrentar o Atlético-GO fora de casa, na próxima quarta (17), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.