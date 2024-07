10 anos do 7 a 1: relembre goleada e quem eram os jogadores e o técnico

O jogo fez o Brasil perder a chance de se consagrar hexa. Com o duelo memorável, a Seleção passou por seu maior vexame na história; lembre como foi a partida

Foi na semifinal da Copa do Mundo de 2014 que o Brasil perdeu a chance de se consagrar hexacampeão e conquistar o título dentro da própria casa . Com Belo Horizonte agitada e o Mineirão lotado, a seleção brasileira deixava de entrar para o rol dos seis países que conquistaram tal triunfo quando eram países-sede do torneio – Uruguai, Itália, Inglaterra, Alemanha, Argentina e França.

Um dos momentos mais sombrios e vergonhosos para a seleção brasileira e todos que a acompanhavam naquele 8 de julho de 2014, o Brasil derrotado por 7x1 para a Alemanha completa 10 anos hoje. A memória desse dia continua assustando muitos brasileiros, principalmente os responsáveis pela infame derrota no Mineirão.

No primeiro jogo da Copa de 2014 , o Brasil derrotou a Croácia por 3 a 1 na Arena Corinthians, em São Paulo. No duelo seguinte, a seleção canarinho ficou no 0 a 0 com o México no Castelão, em Fortaleza. Na última partida da fase de grupos, Neymar comandou a vitória por 4 a 1 diante de Camarões no Mané Garrincha, em Brasília, garantindo vaga para a próxima fase.

Na época, o Brasil vinha embalado e deixando os torcedores brasileiros empolgados e esperançosos pelo hexa. A escalação de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, como treinador foi mais um motivo de animação. O técnico era responsável pela equipe pentacampeã na Copa do Mundo disputada no Japão e na Coreia do Sul, em 2002.

Nas oitavas de final, depois do 1 a 1 de muita insistência no tempo normal, o Brasil foi para a prorrogação com o Chile e só não foi eliminado porque a seleção venceu por 3 a 2 nos tentos diretos.

Nas quartas de final, a Canarinho fez sua melhor partida no torneio e derrotou a Colômbia por 2 a 1, mas foi nessa partida em que todo o País ficou preocupado com a lesão de Neymar, que ficou fora do restante da Copa do Mundo. O pior ainda ia por vir.



O 7 a 1: O dia da goleada tirou o sonho do hexa dos brasileiros

Era fim de tarde, às 17 horas, e, com o ânimo agitado do Mineirão, a semifinal contra a Alemanha começava. Felipão colocou Bernard para o lugar de Neymar e partiu com uma tática ofensiva.

Nos minutos iniciais, o Brasil parecia ir bem, mas a situação mudou logo depois. Aos dez minutos de jogo, Muller aproveitou escanteio cobrado por Toni Kroos e, livre dentro da área, chutou de primeira com o pé direito para abrir o placar.

