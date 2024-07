Goleiro do 7 a 1: quem é e o que ele falou sobre a goleada

Júlio César foi o goleiro da seleção durante a partida entre Brasil e Alemanha na Copa do Mundo de 2014 Crédito: Reprodução/ Francois Xavier Marti/ AFP

Mesmo atuante durante três Copas do Mundo, Júlio César vai levar em seu currículo o triste posto de 'goleiro do 7x1'. O jogador, que até então vinha fazendo uma Copa do Mundo bastante elogiada, chegando a defender dois pênaltis nas oitavas de final, diz que o resultado ainda dói. Em diversas entrevistas, o goleiro relatou que o assunto "é uma ferida. Hoje ela está com uma cicatriz bacana, mas machuca bastante." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine



Júlio atuou pela seleção brasileira por mais de 12 anos, tendo sua primeira convocação em 2002, antes da Copa do Mundo na qual o Brasil conquistou seu pentacampeonato. Ao todo, foram dois títulos da Copa das Confederações e uma Copa América. Goleiro do 7x1: Remorso e sensações nunca sentidas Em entrevista ao programa 'Cara a Tapa', do jornalista Rica Perrone, no YouTube, o goleiro revelou que após a partida tocou poucas vezes no assunto com seus companheiros de seleção que estiveram presentes durante a goleada. "A gente se fala, mas não toca no assunto. Já tive contato várias vezes com o David Luiz e a gente não toca no assunto. Thiago Silva, a gente não toca no assunto. Já estive com o Marcelo e não tocamos no assunto. A gente falou, mas bem pouco", revelou.

Goleiro do 7x1: “Perderam gol de propósito” Em outra entrevista, Júlio César ainda revelou a sensação de que os alemães, em certo ponto, começaram a errar passes ou chutes de propósito. Em um lance específico, o goleiro comentou que o meia Mesut Özil havia errado um lance e posteriormente foi repreendido por um companheiro. “A Alemanha poderia ter feito mais. Acho que tiraram o pé. Nunca falei isso para ninguém, teve um lance que o Özil perdeu o gol de propósito. Não sei se foi, mas tive esse sentimento. Ele chegou displicente, entra cara a cara e chuta para fora. O Schweinsteiger deu um esporro nele”, afirmou Júlio César no programa “Aqui com Benja” da Fox Sports. Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Roman Weidenfeller, goleiro reserva da Alemanha e amigo de Júlio César, negou a fala do brasileiro, afirmando que "não mudaram nada no segundo tempo, mantendo o nível. Começaram o segundo tempo como se fosse 0 a 0". O campeão do mundo na ocasião ainda elogiou os brasileiros, relatando que durante parte do jogo, os mandantes atuavam de forma melhor que os rivais. Goleiro do 7x1: pós-Copa do Mundo e legado Após o trauma da Copa do Mundo, o goleiro, que estava atuando pelo Toronto FC, se transferiu para o Benfica, onde atuou de 2014 até 2017. Em 2018, ele retornou para sua equipe de origem, o Flamengo.