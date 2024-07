10 anos do 7 a 1: veja sete curiosidades que você talvez não saiba

Com 10 anos completos de um dos resultados mais humilhantes do esporte nacional, confira sete curiosidades sobre a partida entre Brasil e Alemanha

Com a derrota nas semifinais em 8 de julho de 2014 , o Brasil perdeu a chance de se consagrar hexacampeão e conquistar o título dentro do território nacional, podendo ter entrado para o clube dos seis países que conquistaram tal triunfo quando eram países-sede do torneio – Uruguai, Itália, Inglaterra, Alemanha, Argentina e França.

Dez anos após a considerada "pior derrota da seleção brasileira ", diversas curiosidades rondam a derrota de 7x1 do Brasil para a Alemanha durante a Copa do Mundo de 2014 . Esse evento esportivo é comumente relembrado, seja por fãs assíduos ou não de futebol.

Além disso, os comandados de Felipão tiveram mais oportunidades de balançar as redes do Mineirão: foram 18 chutes (com 13 deles no alvo), contra 14 tentativas alemãs (com 12 no gol). O único porém é que, dessas 14 tentativas, sete resultaram em gols, enquanto, para o Brasil, os 18 se tornaram apenas um único gol.

Em relação aos dados estatísticos da partida do dia 8 de julho, o Brasil pode considerar-se superior à Alemanha naquele dia. Para começar, esse jogo foi o único em todo o torneio em que a Alemanha teve uma posse de bola inferior à do seu adversário; a seleção canarinho teve 52% de controle da bola, contra 48% dos visitantes.

Os supervisores da Federação Alemã de Futebol (DFB) expressaram ao técnico Joachim Löw a sua preocupação de que algo pudesse estar errado com a comida, conforme mostrou um relatório que veio a público junto com um documentário.

Havia preocupações consideráveis sobre o buffet no hotel da equipe alemã antes da semifinal contra os brasileiros no dia anterior (7 de julho de 2014) durante o jantar em Belo Horizonte.

Nos confrontos em geral – que incluem amistosos –, a última derrota do Brasil em casa havia sido em 2002 , coincidentemente também sob comando do técnico Luiz Felipe Scolari . Naquela ocasião, o time perdeu para o Paraguai numa partida comemorativa após a conquista do pentacampeonato mundial.

A última derrota do Brasil em solo nacional foi justamente no palco do 7x1. Na ocasião, o Brasil perdeu para o Peru na semifinal da Copa América de 1975, também em Belo Horizonte .

Diversas eventualidades se chocam junto com o resultado pífio. A primeira é que a seleção brasileira se encontrava invicta em confrontos oficiais dentro de casa, com 63 partidas de invencibilidade .

4. Alemanha 7 x 1 Brasil: apoio do 'maior azarão da história'



Durante as Copas do Mundo de 2010 e 2014, foi muito presumido que o cantor Mick Jagger era um dos maiores pé-frios da história. À época, a seleção que recebia o apoio do famoso era agraciada com uma 'onda de azar'.

Inclusive, diversas vezes os torcedores brasileiros levaram uma imagem de Jagger aos estádios com a camisa dos rivais, algo que se repetiu durante o confronto contra a Alemanha.

Porém, o cantor no seu passado teve um relacionamento com a apresentadora Luciana Gimenez, com quem teve um filho. Por este motivo, ele acompanhou o primogênito no Mineirão naquela tarde para supostamente apoiar a seleção brasileira. Resultado? Vitória para os alemães por 7x1.

Torcedor brinca com Mick Jagger alemão antes da vergonhosa derrota por 7x1 no Mineirão Crédito: Reprodução/ VANDERLEI ALMEIDA / AFP

5. Previsão dos Simpsons: Alemanha derrota Brasil e ganha Copa do Mundo



A série de desenhos animados 'Os Simpsons' é bastante associada a previsões que de certa forma acabam se tornando realidade. Este é um caso em que a série 'previu' o vexame brasileiro frente à Alemanha.

No episódio “You don’t have to live like a referee”, exibido nos Estados Unidos no dia 30 de março de 2014, as seleções se enfrentaram e a Alemanha venceu o Brasil. Porém, diferentemente da realidade, na série o resultado foi de somente 2 a 0.

Além disso, no episódio as duas seleções se enfrentaram na final, com o grande craque brasileiro se machucando e ficando fora da partida.

O que pode ser associado com a realidade, já que os brasileiros ficaram sem Neymar após uma lesão contra a Colômbia no jogo anterior, e no final a seleção europeia acabou conquistando o título mundial.

Em 2014, 'Os Simpsons' previram a derrota do Brasil para a Alemanha Crédito: Reprodução

6. Alemanha 7 x 1 Brasil: apostador acertou resultado

Certamente que, em um jogo deste patamar, diversas apostas esportivas foram feitas, seja em bolões ou em sites de apostas. Porém, com um resultado tão fantasioso como foi o 7x1, o número de pessoas que cravou esse resultado deveria ser praticamente zero.

Mas diversos apostadores no mundo acertaram em cheio. Um deles era brasileiro. O jovem Elton Sato, de Maringá, no norte do Paraná, imaginou que os brasileiros teriam a maior derrota de sua história em mundiais, cravando a derrota por 7 a 1 e vencendo, sozinho, um bolão com 148 mil apostas.

"Depois do 5 a 0, vimos que não dava mais e passamos a torcer pela vitória no bolão. A cada gol, todos os meus amigos vibravam e viam que eu estava mais perto de ganhar. Graças ao Oscar, posso comemorar. Quando ele fez o gol, foi uma loucura geral", brincou em entrevista ao GE.

7. Alemanha 7 x 1 Brasil: gol tirou Ronaldo do topo

Além da derrota humilhante dentro de casa, o resultado de 7x1 ainda trouxe um gosto mais amargo para Ronaldo Fenômeno. O ex-camisa 9 da seleção até o Mundial de 2014 era detentor do posto de 'jogador com mais gols durante em Copas do Mundo'.

Naquele dia, em um dos sete gols daquele jogo, Miroslav Klose marcou o segundo gol da partida aos 23 minutos do primeiro tempo. Aquele gol do centroavante alemão foi o seu 16º em Copas, deixando o Fenômeno para trás.

Dorival analisa erros e projeta Brasil sem Vini Jr: "Hora de outros aparecerem"; SAIBA MAIS