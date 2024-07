10 anos do 7 a 1: quem são e por onde andam os jogadores do Brasil

Com marca negativa de estar presente no 7 a 1, veja quem são e por onde andam os jogadores da seleção brasileira na pior derrota da equipe em Copas

Neymar, que era visto como a principal peça, no jogo anterior sofreu uma entrada dura do colombiano Zuñiga e ficou fora do restante da Copa. Já o capitão da equipe, Thiago Silva, por acúmulo de cartões, ficou fora da partida.

Naquele jogo, a dupla de zaga era formada por David Luiz e Dante. O primeiro, sem Thiago Silva, acabou atuando como capitão do time brasileiro durante o jogo. Com uma carreira vasta na Europa, atuando por PSG, Chelsea e Arsenal, atualmente ele é jogador do Flamengo, onde é constantemente escalado na equipe titular.

Com muita polêmica, ele chegou a ser acusado de "abuso patrimonial", com a artista declarando que recebia uma "mesada" estipulada pelo próprio ex-jogador.

Atualmente, ele atua como empresário de atletas e comentarista de esportes. Recentemente, anunciou o fim do casamento de 21 anos com a atriz e empresária Susana Werner.

Convocado para três Copas seguidas, Júlio César chegou em 2014 com bastante desconfiança no gol brasileiro, porém teve destaque durante o jogo das oitavas de final, no qual o Brasil se classificou após uma disputa de pênaltis contra o Chile.

Já o zagueiro Dante , que foi escalado por "conhecer os alemães" pois atuou por algumas equipes do país, ainda atua profissionalmente em alto nível. Hoje, com 40 anos, é titular do Nice, equipe da primeira divisão francesa.

O volante tem uma carreira vitoriosa na Europa e, por muito tempo, foi peça crucial do Manchester City de Pep Guardiola. Assim como Marcelo, em 2024 Fernandinho retornou para o seu clube de origem e atua pelo Athletico-PR.

Luiz Gustavo foi outro que conseguiu um ótimo prestígio atuando em equipes europeias, e hoje atua por uma equipe brasileira. Em 2024, foi contratado como reforço do São Paulo.

Desta trinca de meias, o único que não retornou ao Brasil foi Oscar. O jogador que marcou o único gol do Brasil naquela partida, em 2016 se transferiu do Chelsea-ENG para o Shanghai Port, equipe chinesa na qual o meia já tem mais de 200 jogos.

Porém, em diversas janelas de transferências, o nome do meia brasileiro é ventilado em clubes do futebol nacional. Quando atuou no Brasil, esteve nos elencos do São Paulo e do Internacional, ambos os clubes já consultaram o jogador sobre uma provável volta. Outra equipe que também tem interesse no jogador é o Flamengo.

Atacantes: Bernard, Hulk e Fred

Com a lesão de Neymar na fase anterior, o substituto selecionado por Felipão foi Bernard. Apelidado de "Alegria nas pernas", o jogador, após a Copa, foi transferido para a Europa, onde atuou até 2024, quando retornou para o seu clube de origem, o Atlético-MG.

No Galo, Bernard será companheiro de equipe do atacante Hulk, que após o torneio de 2014 atuou por Zenit-RUS e Shanghai SIPG-CHN. Hoje, é capitão da equipe mineira, onde conquistou diversos títulos, entre eles o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

O último nome é o atacante Fred, único do trio de ataque que já se tornou ex-jogador. O camisa nove de 2014 é considerado o 'maior ídolo da história do Fluminense'. Na camisa tricolor, o jogador se tornou o maior artilheiro da Copa do Brasil e o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

Fred não teve bom desempenho na Copa do Mundo, aparecendo muito pouco durante os jogos e sendo um dos jogadores mais criticados pela torcida.

Sua atuação teria sido comprometida por conta de erros táticos do então técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, pois o centroavante ficava isolado no ataque, sem a aproximação de outros jogadores.

Paulinho, Ramires e Willian: reservas que entraram no jogo

Três jogadores entraram com o intuito de 'reverter' o resultado. Ramires entrou junto com Paulinho já no retorno da segunda etapa. Ramires atuou até 2022, quando decidiu se aposentar.

Já Paulinho continua atuando; recentemente, ele não teve seu contrato renovado com o Corinthians, clube do qual é considerado ídolo, e o jogador busca uma nova equipe no mercado. Willian foi outro que atuou pelo Corinthians e hoje joga na Inglaterra, onde teve grande destaque durante sua carreira.

