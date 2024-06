Cafu revela se acredita em título da Seleção Brasileira na Copa América

Cafu, capitão do penta, não ficou em cima do muro ao ser perguntado sobre o quão longe vai o Brasil na competição

Capitão do penta com a Seleção Brasileira, Cafu não ficou em cima do muro ao ser questionado se o Brasil tem possibilidades de conquistar a Copa América. Aliás, mesmo diante do empate contra a fraca Costa Rica,o ex-jogador disse que acredita no título.

“O Brasil vai ser campeão da Copa América. O momento é assumir que não conseguiu vencer da Costa Rica, não inventar desculpas, como nós acabamos vendo, dimensão de campo e isso ou aquilo. A seleção brasileira é maior que isso tudo”, disse Cafu, em entrevista ao “Globo Esporte”, da Globo no Paraná.

“O Brasil joga para conquistar títulos, os adversários jogam para ganhar da seleção brasileira. A seleção brasileira tem condições de ganhar a Copa América, tenho certeza até de que vai ganhar a Copa América”, prosseguiu.