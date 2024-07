Yamal e Williams, dois amigos na seleção espanhola que querem colocar a Europa para dançar

Amigos dentro e fora de campo, os atacantes espanhóis Lamine Yamal e Nico Williams, novas caras da seleção espanhola, animaram o verão alemão, ao ritmo dos seus dribles e das suas danças na Eurocopa. Como dois adolescentes no pátio da escola, Yamal, de 16 anos, e Williams, de 21, trouxeram um ar fresco à competição, ao exibirem uma mistura de ousadia e puro talento com a bola nos pés. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dois jovens jogarão contra a Alemanha nas quartas de final da Euro-2024, a partida mais importante de suas carreiras.

Aproveitando que não há limite de velocidade na Alemanha, os rápidos pontas esperam levar a Espanha às semifinais, fase que a 'Roja' alcançou três vezes nos últimos quatro torneios, incluindo a última edição, em 2021. Em campo, os fenômenos do Barcelona e do Athletic Bilbao transformaram uma seleção que vinha de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar contra o Marrocos, graças ao seu dinamismo, insistência e uma pitada de magia. Cada um em seu lado do campo "nos transmitiram aquela juventude e inocência que muitas vezes são tão importantes”, elogiou o meio-campista Rodri, enquanto Pedri fala de "dois jovens que se divertem em campo".

A poucos dias de apagar 17 velas, Yamal encontrou em Nico Williams, cinco anos mais velho, um grande companheiro de equipe, mas também um amigo e um mentor dentro da seleção espanhola. Os dois jogadores são inseparáveis, treinando juntos na concentração, brincando o tempo todo, passando o tempo livre jogando videogame e comemorando seus gols um ao lado do outro, com coreografias inspiradas na rede social TikTok. Uma cumplicidade que deu o que falar depois da vitória sobre a Geórgia (4-1) nas oitavas de final, jogo em que ambos foram decisivos. Yamal, autor de uma assistência, e Williams, que marcou o terceiro gol, jogaram uma partida de 'Pedra, Papel e Tesoura' para decidir quem beberia primeiro de uma garrafa, desafio vencido por Williams. "Ele não quis me dar a garrafa de água e sempre tiramos na sorte. Esta semana ele vai ter que me aturar porque não marcou, mas espero que no próximo jogo ele consiga me calar", disse Williams mais tarde na zona mista. - Futebol de rua -

Se conseguir, Yamal quebrará um novo recorde de precocidade, tornando-se o jogador mais jovem a marcar um gol numa Eurocopa. Num país atualmente governado por uma coligação de esquerda, mas que não é imune à ascensão da extrema-direita na Europa, o peso na escolha de Williams e Yamal, filhos de imigrantes, é um grande símbolo. Os pais de Nico Williams fugiram de Gana, atravessando o deserto do Saara a pé, chegando primeiro a Bilbao e depois a Pamplona, onde Nico nasceu, enquanto Yamal, nascido na Catalunha, é filho de um marroquino e de uma guineense equatorial.