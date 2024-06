Corinthians se aproxima de acordo de R$ 1,1 bilhão com Liga Forte União por direitos de TV

Torcida do Corinthians no jogo Corinthians x São Paulo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians tem acordo encaminhado para reforçar a Liga Forte União (LFU), bloco comercial que também conta com Ceará e Fortaleza. O clube paulista está próximo de acertar a venda de seus direitos de televisão do Campeonato Brasileiro por R$ 1,1 bilhão em um contrato de cinco anos, de 2025 até o final de 2029, além de bonûs pela assinatura do vínculo. Agora a negociação precisa ser aprovada pelo Conselho de Orientação (Cori) do clube para poder ser anunciada. O atual presidente da equipe, Augusto Melo, já convocou uma reunião para tratar do assunto. Mesmo com uma crise pairando sobre o Parque São Jorge, tanto dentro como fora de campo – torcedores invadiram o CT Joaquim Grava na tarde ontem – a negociação avançou. Atualmente o time paulista está na zona de rebaixamento da Série A.