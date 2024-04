Clubes da Série B saem da Libra e estão em conversas com Liga Forte

Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta não concordam com o contrato assinado com a Globo e deixam o bloco

Quatro clubes da Série B do Campeonato Brasileiro estão de saída da Libra com o objetivo de integrar um novo bloco único na Liga Forte União (LFU). Esta vertente é formada por clubes da Liga Forte Futebol e do Grupo União.

Por não concordarem com os termos do contrato assinado com a Globo, Ituano, Mirassol, Novorizontino e Ponte Preta deixaram o bloco. A informação foi publicada inicialmente pela Folha de São Paulo.

O Botafogo, outro representante paulista, já faz parte da Liga Forte União. Já o Guarani está em tratativas e deve aceitar a entrada.