Os clubes da Liga Forte União se uniram em prol da paralisação do futebol brasileiro. Na noite desta segunda-feira (13), eles divulgaram uma nota oficial conjunta com o pedido em razão da tragédia climática envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme consta no documento, o bloco defende a interrupção do Campeonato Brasileiro até 31 de maio, data que vai de encontro ao que os clubes gaúchos solicitaram no último fim de semana.