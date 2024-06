Capitão do Brasil, Danilo fala sobre batalha contra a depressão nos tempos de Real Madrid

Em artigo escrito no The Player's Tribune, o jogador confessou que pensou até mesmo em abandonar o futebol, mesmo possuindo apenas 24 anos na época

O lateral-direito Danilo, hoje capitão da seleção brasileira, se transferiu do Porto ao Real Madrid em 2015 por um valor de 31 milhões de euros (R$ 180 milhões). No entanto, o defensor não conseguiu desempenhar seu melhor futebol e, agora, fez um forte depoimento sobre sua batalha contra a depressão na época em que vestia a camisa do time espanhol.

Em artigo escrito no The Player's Tribune, o jogador confessou que pensou até mesmo em abandonar o futebol, mesmo possuindo apenas 24 anos na época.

"Durante a minha primeira temporada no Real Madrid, eu fiquei deprimido. Estava perdido, me sentindo inútil. No campo, não conseguia dar um passe de cinco metros. Fora do campo, era como se eu não conseguisse nem me mexer. Minha paixão pelo futebol desapareceu e eu não enxergava uma saída. Eu queria voltar pra minha casa no Brasil e nunca mais jogar bola", revelou.