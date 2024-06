Palmeiras oficializa venda de Estêvão para o Chelsea; veja os detalhes

Estêvão, do Palmeiras, comemorando gol diante do Atlético-MG, pela Série A Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Na semana passada, a joia da base palmeirense havia passado por exames supervisionados por médicos do Palmeiras, e foi aprovado. Para o negócio se concretizar, ainda faltava a assinatura dos documentos, ocorrida neste sábado.

A operação total foi fechada por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões), como apurado pela Gazeta Esportiva, o que faz ser a maior venda do futebol brasileiro. O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta. A negociação ficou acima do valor da multa rescisória que atleta tinha com o clube, quando assinou seu primeiro contrato profissional, em abril de 2023. O Palmeiras fica com 70% do valor, enquanto Estêvão e sua família tem direito a 30%.