Vini Jr, rumo à Bola de Ouro com a Copa América como escala

Conseguirá 'Vini' ser considerado o melhor jogador do ano e ganhará o cobiçado troféu da revista France Football, o prêmio individual mais importante do futebol mundial? A resposta vai demorar alguns meses, mas por enquanto ele parece estar na 'pole position'.

Com uma nova Liga dos Campeões da Europa já em mãos, o atacante Vinicius Junior pode encarar com total confiança seu próximo desafio: a Copa América (que será disputada de 20 de junho a 14 de julho nos Estados Unidos) pelo Brasil, torneio que pode ser fundamental em sua corrida rumo à Bola de Ouro.

Embora seja apontado por muitos como o favorito, Vinicius Jr respondeu com certa distância às perguntas sobre a premiação da France Football no sábado.

"A Bola de Ouro é um processo complicado. Acredito nas pessoas que estão perto de mim, ao meu redor, elas me dizem que sou o melhor e eu acredito nelas", disse ele à televisão espanhola.

O seu gol foi com um pé esquerdo preciso na área, após receber uma assistência do inglês Jude Bellingham, o outro apontado como sério candidato na corrida à sucessão do argentino Lionel Messi na Bola de Ouro.

"Isso realmente não me preocupa", garantiu Bellingham no início da semana, no 'Media Day' do Real Madrid, por ocasião da final de Londres. "Posso entreter, mas ninguém faz isso melhor do que Vinicius", acrescentou.

Na final, Vini Jr foi um dos jogadores mais perigosos da sua equipe, principalmente no segundo tempo, em que o Real Madrid acordou depois de uma primeira etapa apática.

No caminho até este título da Liga dos Campeões, o papel do brasileiro foi fundamental no jogo de ida das semifinais em Munique, contra o Bayern, onde marcou dois gols que permitiram ao seu time empatar em 2 a 2 na Alemanha e evitar a pressão na partida de volta.

A conquista de títulos costuma ser um critério que se leva em conta para estas premiações individuais e os jogadores do Real Madrid obtiveram enormes argumentos a favor deles, com esta Champions e também com o título da Liga Espanhola. O alemão Toni Kroos, que no sábado se despediu do clube merengue e do futebol de clubes, também parece estar na disputa.