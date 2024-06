Vini Jr. exalta Ancelotti e relembra quando acertou com o Real: ‘Amo esse clube’

Atacante. estufa a rede em mais uma decisão da Champions League e garante décimo quinta conquista do Real Madrid

O Real Madrid bateu o Borussia Dortmund por 2 a 0, em Wembley, e conquistou a Champions League pela décima quinta vez em sua história. Autor do gol do título, Vini Jr. entrou para a história ao estufar a rede em mais uma decisão do torneio. Ele mostrou que está firme na briga pelo prêmio da Bola de Ouro, da France Football.

“A sensação é ótima. Toda a família, toda a torcida sempre acreditou na gente, que podíamos chegar aqui à final de Champions e levar a taça até Madri. É um sonho que estou vivendo, vencer duas Champions. Eu amo esse clube. Eles fizeram de tudo para me trazer quando eu era garoto. Sou grato. E pagaram muito caro, 45 milhões de euros. Mas espero que eles possam dizer que com essas conquistas, na verdade, gastaram pouco”, disse: