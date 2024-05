Com Brasil no páreo, Fifa anunciará sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 nesta sexta

Com transmissão da plataforma Fifa+, cerimônia terá inicio às 23 horas desta quinta-feira, em Bangkok, na Tailândia. Representantes de 211 associações-membro da Fifa irão votar entre a candidatura do Brasil e da Europa — composta por Alemanha, Bélgica e Holanda

Antes da votação, que será a 11° item da agenda do evento, as comitivas de Brasil e Europa terão 15 minutos cada para uma última apresentação, onde deverão expor aos votantes as suas propostas. Com o slogan 'Uma Escolha Natural', o grupo brasileiro quer receber o evento entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027 e, para que isso ocorra, pretende expor como pilares da candidatura a sustentabilidade econômica, social e ambiental, além da liderança feminina no ecossistema do futebol.

A Fifa irá anunciar na madrugada desta sexta-feira, 17, qual será a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Em um congresso realizado em Bangkok, na Tailândia, representantes de 211 associações-membro da entidade máxima do futebol irão votar entre duas candidaturas: do Brasil e da Europa — composta por Alemanha, Bélgica e Holanda. O evento terá inicio às 23 horas desta quinta, 16, com transmissão da plataforma de streaming Fifa+.

Para o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a possível escolha do Brasil como sede do Mundial pode ser um ponto para maior desenvolvimento da modalidade no país.

Outro ponto levantado será a Copa do Mundo masculina de 2014 e seu legado, que apresentou, conforme avaliação do comitê brasileiro, um desenvolvimento de recursos humanos. Haverá ainda a argumentação de a seleção ter jogado nos principais estádios do Brasil nos últimos anos.

A ascensão do futebol feminino no País como modalidade e também como produto, com aumento de interesse nas marcas e audiência da Globo de mais de 69 milhões de pessoas na edição de 2023, será um dos pontos acentuados.

"Estamos cumprindo com excelência todas as etapas do processo de candidatura e mostrando que estamos prontos para organizar a melhor Copa do Mundo da história da Fifa. Além de realizar um evento memorável, o Mundial tem um papel estratégico no desenvolvimento do futebol feminino no nosso país. Vamos trabalhar até o último minuto para garantir o máximo de votos na eleição", acentuou.

Brasil bem avaliado

A candidatura do Brasil para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027 está bem avaliada. Em relatório produtivo por especialistas da Fifa após visitas às sedes, onde se avaliou espaços para jogos, recebimento de torcedores e jornalistas, o Brasil recebeu uma nota 4 de 5, enquanto a candidatura conjunta de Alemanha, Bélgica e Holanda foi cotada em 3,7.

Arena Castelão na Copa do Mundo Feminina de 2027

Caso o Brasil seja eleito sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, a Arena Castelão, principal palco do futebol cearense, deverá receber jogos do certame mundial. O Gigante da Boa Vista está entre os dez estádios escolhidos pela comitiva brasileira para ser palco da competição.

Em abril de 2023, a Comissão Técnica da Fifa, junto ao grupo brasileiro, fez uma visita a cinco de dez cidades que devem receber os jogos caso a competição venha para terras tupiniquins. A Arena Castelão deverá receber uma possível visita técnica somente caso o Brasil seja selecionado pelos votantes da entidade máxima do futebol.

