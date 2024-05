Brasil vence a Colômbia e garante vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-20

Seleção Brasileira venceu todas as nove edições do Sul-Americano da categoria e tenta decacampeonato. No Mundial, Brasil tentará título inédito Crédito: Jogada 10

O Brasil está classificado para a Copa do Mundo Feminina Sub-20. Nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira bateu a Colômbia no Sul-Americano da categoria e garantiu vaga no Mundial. O torneio da Fifa acontecerá entre agosto e setembro, na Colômbia. O triunfo sobre as Cafeteras nesta segunda foi por 1 a 0, com gol da zagueira Rebeca, aos 35 do primeiro tempo. Dessa forma, a Seleção Brasileira segue na liderança do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20.