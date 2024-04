Conmebol faz campanha pela Copa do Mundo Feminina no Brasil

Durante um evento no Paraguai nesta quinta-feira (11), Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, pediu a Gianni Infantino, seu colega da Fifa, para que a Copa do Mundo Feminina, em 2027, aconteça no Brasil. A decisão sobre a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 será durante o Congresso da Fifa, em 17 de maio na Tailândia. Os 211 países-membros da Fifa terão direito a voto.

“Presidente, gostaria de fazer um apelo: a Copa do Mundo Feminina de 2027 deve ser pela primeira vez na história na América do Sul”, comentou.