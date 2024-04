Daniel Alves comparece à Justiça pela primeira vez após conseguir liberdade provisória

Daniel Alves compareceu, na manhã desta quinta-feira, 28, à sessão 21 do Tribunal Provincial de Barcelona. Condenado por violência sexual contra uma mulher de 23 anos, cometido em uma boate no dia 31 de dezembro de 2022, ele está em liberdade provisória desde o pagamento de fiança no valor de 1 milhão de euros (R$5,4 milhões), na última segunda-feira, 25.

Esse é o primeiro dos comparecimentos semanais que lhe foram impostos. A presença dele no local deve acontecer toda sexta-feira, porém, a primeira vez foi realizada em uma quinta-feira, extraordinariamente, por conta do feriado na Espanha neste dia 29.

Daniel Alves chegou ao local acompanhado de sua advogada, Inês Guardiola e seu amigo, Bruno Brasil, que esteve na boate na noite em que o crime aconteceu, além de ter testemunhado algumas vezes a seu favor. Em frente ao Tribunal, manifestantes contrários a ele estiveram presentes.