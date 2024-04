Preso, Robinho tem fortuna milionária; saiba o valor

Ex-atacante do Milan, time da Itália, muitos internautas questionam a fortuna que o ex-atleta ainda possui após as polêmicas de sua carreira. Confira.

Descoberto com 18 anos de idade pelo time dos Santos, Robinho jogou no Real Madrid, Manchester City e no Milan. O último time que atuou foi o Basaksehir, da Turquia, na temporada 2019-20. O ex-jogador se aposentou do futebol em 2022.

Robinho preso: crime aconteceu em 2013, em Milão

O crime ocorreu em 22 de janeiro de 2013 e teve a participação de cinco brasileiros, além de Robinho. Na época, ele jogava no Milan, da Itália. O ato de violência sexual foi cometido contra uma mulher albanesa que, à época, comemorava seu 23° aniversário.

Segundo a denúncia da vítima, o grupo a fez beber até deixá-la inconsciente e “tiveram relações sexuais várias vezes seguidas” com ela. Desde que a investigação veio à tona, em 2014, Robinho nega as acusações.

No entanto, o ex-jogador da seleção brasileira admitiu ter tido uma “relação rápida” com a vítima na noite do crime.

Nesse mesmo ano, Robinho voltou ao Brasil, mesmo sendo convocado para depor no inquérito de investigação do crime. A primeira sentença condenando o crime ocorreu em 2017, quando ele jogava no Atlético-MG.



