Flamengo x Boca Juniors: onde assistir ao vivo - Final Libertadores sub-20

Flamengo e Boca Juniors se enfrentam hoje, domingo, 17 de março (17/03), na final da Taça Libertadores sub-20. A partida será disputada no Estádio Domingo Butragueño Miguel, em Maldonado, Uruguai, às 15h (horário de Brasília).

A Taça Libertadores Sub-20 começou a ser organizada apenas a partir de 2011, e o Flamengo nunca chegou sequer à final do torneio. Este poderá ser o primeiro título do torneio para o rubro-negro na categoria sub-20.

Por outro lado, o Boca Juniors é o atual campeão do torneio. Em 2023, o time argentino venceu o Independiente del Valle na final e busca agora o bicampeonato.

As jovens promessas do Flamengo chegaram à final de forma invicta, com três jogos e três triunfos. Na fase de grupos, o time comandado pelo técnico Mário Jorge venceu o Defensor, Aucas e Sporting Cristal, e na semifinal superou o Racing da Argentina.