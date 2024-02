Daniel Alves é acusado de apalpar duas mulheres na noite em que teria cometido estupro

Em depoimento dado nesta segunda-feira, 5, as mulheres afirmam que estavam com a vítima na boate em Barcelona naquela noite.

Em depoimento dado nesta segunda-feira, 5, no primeiro dia de julgamento do ex-atleta , as mulheres - uma amiga e uma prima da vítima que o acusa de estupro - afirmaram que estavam com a jovem na boate em Barcelona naquela noite.

Segundo o jornalista espanhol Jesús González Albalat, que viu imagens das câmeras de segurança da boate no dia 30 de dezembro de 2022, as três mulheres, a vítima e suas duas amigas, dançaram com Daniel Alves e amigos na área VIP.

Neste espaço, conforme as duas mulheres em depoimento no tribunal, Daniel Alves teria as apalpado. As depoentes afirmaram também que o ex-jogador do Barcelona e da seleção brasileira flertou com a vítima que o acusa de estupro e, posteriormente, insistiu para que ela entrasse junto com ele por uma porta no local.

A amiga da jovem relatou ainda que, antes do suposto episódio de estupro, o ex-jogador teve um comportamento violento e que ele ejaculou dentro da vítima.

Depoimento da vítima

A autora da queixa de estupro depôs por uma hora nesta segunda-feira, 5. A jovem estava acompanhada por psicólogos e falou aos juízes na mesma sala em que o ex-jogador estava, mas estes não fizeram contato visual.

Segundo a imprensa espanhola, com base em fontes judiciais, a jovem manteve sua versão original de que foi estuprada pelo brasileiro.

Pelo cronograma inicial do julgamento, Daniel Alves falaria nesta segunda-feira, 5, mas pediu para se pronunciar somente na quarta-feira, 7, último dia do julgamento, depois de todas as 28 testemunhas, dentre elas, sua mãe. O pedido foi aceito.