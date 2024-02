Daniel Alves vai a julgamento na Espanha acusado de estupro

Após mais de 12 meses em prisão provisória, Daniel Alves será julgado em Barcelona a partir da próxima segunda-feira (5), acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate da cidade, pelo qual o Ministério Público pede nove anos de prisão. O julgamento, que deve durar até quarta-feira, começará às 10H00 (06H00 em Brasília) no Tribunal Provincial de Barcelona, onde o jogador de 40 anos chegará da prisão, na qual está detido desde janeiro de 2023. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O ex-atleta do Barcelona e Paris Saint-Germain, que defende que as relações foram consensuais, é acusado por uma jovem de tê-la estuprado no banheiro de uma sala reservada na casa noturna Sutton, em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022.

O Ministério Público o denuncia por crime de "agressão sexual com penetração", pelo qual solicita uma pena de nove anos de prisão para Alves, além de uma indenização de 150 mil euros (801 mil reais na cotação atual) para a vítima e mais 10 anos de liberdade supervisionada após o cumprimento da sentença. O julgamento, que tem suscitado grande atenção da mídia, poderá ser acompanhado pela imprensa, após os magistrados rejeitarem um pedido do MP para que fosse realizado a portas fechadas. Para proteger a identidade da vítima, seu depoimento será totalmente confidencial e a mesma não terá "contato visual com o réu". De acordo com o texto da acusação do MP, o incidente ocorreu em uma sala reservada na casa noturna em que o jogador já frequentava. Ele estava acompanhado por um amigo e havia conhecido a vítima, que estava com uma prima e uma amiga.

Após convidá-las para beber champanhe, o ex-lateral da Seleção Brasileira teria chamado a jovem para entrar em outra área exclusiva onde ficava o pequeno banheiro, o qual ela desconhecia. Segundo o MP, o ex-jogador do Barcelona teria demonstrado uma "atitude violenta", agredindo a mulher e a forçado a manter relações sexuais, apesar de sua resistência. "A vítima reiteradamente pediu que a deixasse ir embora, que queria sair dali, o que o réu não permitiu", indica o texto, afirmando que a jovem viveu uma "situação de angústia e terror".

A demandante, que após receber cuidados médicos naquela noite acabou denunciando os acontecimentos no dia 2 de janeiro, sofre atualmente de "transtorno de estresse pós-traumático de intensidade globalmente elevada", para o qual está em tratamento, segundo o Ministério Público.