Caso Daniel Alves: como foi o primeiro dia de julgamento

Essa versão foi corroborada pela amiga da denunciante nesta segunda-feira, que descreveu que Alves apresentava uma "atitude babaca". Com sua amiga, o comportamento do jogador foi "mais obsessivo", recordou a jovem, que desatou a chorar ao lembrar como a denunciante lhe havia pedido "chorando desconsolada" para que fossem embora depois de sair do banheiro, dizendo-lhe que Daniel Alves lhe havia causado "muitos danos".

De acordo com o texto da acusação do MP, o incidente ocorreu em uma sala reservada na casa noturna em que o jogador já frequentava. Ele estava acompanhado por um amigo e havia conhecido a vítima, que estava com uma prima e uma amiga. Após convidá-las para beber champanhe, o ex-lateral da Seleção Brasileira teria chamado a jovem para entrar em outra área exclusiva onde ficava o pequeno banheiro, o qual ela desconhecia.

Com um semblante sério e vestido com camisa branca e calça jeans, o ex-jogador da Seleção Brasileira acompanhou a sessão na primeira fila, sentado ao lado de um policial. O atleta, preso há mais de um ano, é acusado de ter estuprado a jovem no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, na noite de 30 para 31 de dezembro de 2022.

"Ela não dorme, tem que tomar remédios (...) começou a tomar antidepressivos", contou sua prima durante depoimento, no qual indicou que a vítima "quase não sai de casa" depois do ocorrido.

A Audiência Nacional negou em diversas ocasiões os recursos de liberdade provisória solicitados pelos advogados do atleta, alegando, entre outros motivos, o risco de fuga. A possibilidade de um acordo entre as partes, que poderia ter implicado um hipotético reconhecimento de culpa por parte de Alves e uma indenização à vítima, em troca de uma redução parcial da pena, tem, no entanto, ofuscado o caso até o início do julgamento.

No final de novembro, a advogada da vítima, Ester García, negou que tenha chegado a um acordo com a defesa do jogador, mas que houve "conversas" a pedido dos advogados do atleta, nas quais se constatou a "impossibilidade de chegar a qualquer entendimento".

O jogador, que fez parte do vitorioso Barça de Messi e Guardiola, estava de férias em Barcelona após a Copa do Mundo do Catar. Horas depois de sua entrada na prisão, seu time, o Pumas do México, rescindiu seu contrato.