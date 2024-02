América-RN reclama de arbitragem e pede VAR no Nordestão após pênalti marcado para o Fortaleza

Leão do Pici iniciou a vitória de virada por 2 a 1 diante do Dragão após gol de pênalti marcado por Lucero

O América-RN se manifestou no último domingo, 4, contra a arbitragem que conduziu o jogo diante do Fortaleza, pela Copa do Nordeste. Na partida, o Leão do Pici bateu o Dragão por 2 a 1 de virada. O gol que iniciou a remontada foi marcado de pênalti por Lucero aos 74 minutos de partida.

Em nota, o time potiguar contestou a penalidade máxima dada pela árbitra Ruthyanna Camila Medeiros da Silva ao Tricolor e assinalou que o pênalti impactou diretamente no resultado do embate. O clube também anunciou que deve enviar uma representação à Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) e à Comissão de Arbitragem da CBF manifestando repúdio ao trabalho da equipe de arbitragem.

Após assinalar em nota sobre o pênalti, o América-RN ainda destacou o pedido de inclusão do árbitro de vídeo (VAR) desde as etapas iniciais da Copa do Nordeste, frisando "a importância e grandeza da competição no calendário do futebol brasileiro".