Zico exalta ascensão do futebol cearense no cenário nacional e internacional

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

'Galinho' esteve presente no lançamento da Acopiara Football Academy, que ocorreu na noite desta segunda-feira, 15, em Fortaleza

Ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, Zico esteve presente no lançamento da Acopiara Football Academy, projeto e plataforma de scouting do grupo Blockchain Sports, na noite desta segunda-feira, 15, em Fortaleza.

O Galinho aproveitou a oportunidade para falar sobre o futebol cearense e exaltou a ascensão da Copa do Nordeste no cenário nacional.

"Fundamental pelos resultados e pela forma como os clubes cearenses passaram a se comportar no cenário brasileiro. Principalmente depois que veio a Copa do Nordeste, isso tudo deu uma nova inspiração, pois se tornou um dos campeonatos mais importantes do país", frisou ele.