Estaduais 2024: veja quando começam os campeonatos pelo Brasil

O passo inicial das equipes profissionais de futebol é participar dos Campeonatos Estaduais. Neste fim de semana, sete campeonatos irão ser iniciados: Campeonato Baiano, Campeonato Brasiliense, Campeonato Maranhense, Campeonato Pernambucano, Campeonato Piauiense, Campeonato Potiguar e Campeonato Sergipano.

No outro fim de semana, dos dias 17 de janeiro e 18, começa o Carioca. Já o Paulista começa no meio da semana, dia 21, juntamente com o Cearense.

Os primeiros a serem iniciados foram os Campeonatos Potiguar e Pernambucano, que tiveram início na última quarta-feira, 10, com uma vitória do Retro na primeira rodada do torneio contra a equipe de Pernambuco, e vitórias do Potyguar e Baraúnas no Rio Grande do Norte.