Ministro do STF concede liminar e Ednaldo Rodrigues retorna à presidência da CBF

Liminar de Gilmar Mendes anula decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que retirou o mandatário do comando da maio entidade do futebol brasileiro

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes concedeu nesta quinta-feira, 4, uma liminar que anula a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que retirou Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início de dezembro de 2023. Com isso, o dirigente volta a ser mandatário da maior entidade do futebol brasileiro.

A decisão foi tomada após manifestação do procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet Branco, bem como da Advocacia Geral da União (AGU) em função de uma ação ingressada pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B).

Na ação ingressada, o partido político argumenta que o deposto de Ednaldo deve ser classificado como Ação Direta de Inconstitucionalidade, por se tratar de uma decisão da uma turma de desembargadores do TJ-RJ.