Fifa e Conmebol não vão tolerar interferência externa na CBF (fonte da Conmebol)

No dia 7 de dezembro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) destituiu Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF e designou como interino José Perdiz de Jesus até a organização de novas eleições.

Nem a Fifa, nem a Conmebol toleram interferência estatal em suas federações-membro e não hesitarão em retirar o Brasil de todas as suas competições se Ednaldo Rodrigues não for reintegrado como presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), revelaram à AFP fontes da confederação sul-americana.

Fifa e Conmebol anunciaram o envio de uma missão ao Rio de Janeiro para entender a crise a partir do dia 8 de janeiro, data do reinício das atividades administrativas da Conmebol após o recesso de fim de ano.

A missão terá como objetivo estudar a situação e buscar uma solução com base nos regulamentos da CBF, Conmebol e Fifa.

"A Fifa e a Conmebol querem insistir energicamente que, antes dessa missão, nenhuma decisão que afete a CBF seja tomada, incluindo eleições e candidaturas eleitorais. Se isto não for respeitado, a Fifa não terá outra opção a não ser encaminhar o assunto a seu órgão competente para que delibere e decida, o que também pode incluir uma suspensão", escreveu a entidade em uma carta enviada à CBF.

"A este respeito, e por uma questão de ordem, também gostaríamos de salientar que se a CBF for suspensa pelo órgão competente da Fifa, perderia todos os seus direitos de afiliação com efeito imediato até que a Fifa retire a suspensão. Isto também significaria que as equipes representativas e os clubes [brasileiros] não poderiam participar de nenhuma competição internacional enquanto a suspensão estiver em vigor", advertiu.