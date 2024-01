Fluminense: que horas é o jogo contra Manchester City hoje, 22?

Final do Mundial de Clubes acontece hoje, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 (22/12/23); veja que horas jogam Fluminense e Manchester City

Crédito: Reprodução/ JOSE BRETON / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

Hoje, sexta-feira, 22 de dezembro de 2023 (22/12/23), acontece a final do Mundial de Clubes. O jogo do Fluminense contra Manchester City será disputado no estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita.

Que horas começa o jogo do Fluminense contra Manchester City hoje, 22?

A final está marcada para começar às 15 horas (horário de Brasília).