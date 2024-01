Fluminense: próximo jogo do time no Mundial; quando será a final

Com a vitória de 2x0 sobre o Al Ahly, o Fluminense aguarda a definição do confronto entre Manchester City e Urawa Reds para conhecer seu adversário na final

O Fluminense, campeão da Copa Libertadores, venceu o Al Ahly , campeão da Champions League africana. Com a vitória por 2x0, o clube vai disputar sua primeira final do Mundial de Clubes , logo na sua primeira participação.

Fluminense na final: próximo jogo do time no Mundial; quando será

Uma vitória básica por 2x0 colocou o Fluminense em sua primeira final do Mundial de Clubes. Com gols no segundo tempo de Arias (pênalti) e John Kennedy, sacramentaram a vitória e a classificação do clube carioca.

A final acontecerá na próxima sexta-feira, 22, às 15 horas (horário de Brasília), no estádio King Abdullah Sports City, em Jidá, Arábia Saudita. Será o mesmo estádio onde ocorreu a semifinal nesta segunda-feira.



Fluminense na Final: prováveis adversários

Manchester City, campeão da UEFA Champions League, e Urawa Reds, campeão da Champions League asiática, vão definir quem será o adversário do Fluminense. O confronto entre o time inglês e o time japonês será nesta terça-feira, 19, às 15 horas (horário de Brasília).

O Urawa Reds, para se classificar para as semifinais, teve que vencer o Club León, do México. A vitória surpreendente da equipe asiática deu confiança para enfrentar os ingleses.

Já o Manchester City, apesar da sua classificação 100% na fase de grupos da Champions League, os comandados por Pep Guardiola estão passando por um momento de inconsistência no Campeonato Inglês, onde nos últimos seis jogos, houve somente uma vitória, o que acarretou na perda da liderança e queda para a quarta colocação.