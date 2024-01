Após definição de classificados, sorteio das oitavas da Champions será na segunda-feira, 18

A definição colocará os líderes das chaves contra os que passaram em segundo lugar. Existem duas restrições na formação dos embates: não poderão se enfrentar as equipes que são do mesmo país e também as que estavam no mesmo grupo na fase inicial. A partir das quartas, que contará com novo sorteio, todos terão como se encontrar.

Com o encerramento da última rodada da fase de grupos da Champions League, foram definidos todos os 16 clubes classificados para o mata-mata da competição. O sorteio das oitavas, que divide os times presentes em dois potes, acontecerá na próxima segunda-feira, 18, a partir das 8 horas, na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.

Os oito times que ficaram na terceira posição de cada grupo irão para a Europa League. São eles: Benfica-POR, Braga-POR, Feyenoord-HOL, Galatasaray-TUR, Lens-FRA, Milan-ITA, Shakhtar Donetsk-UCR e Young Boys-SUI. O sorteio do mata-mata da UEL acontecerá no mesmo dia.

Analisando nações, a única limitação de confronto é com os alemães: o RB Leipzig não terá como jogar contra Bayern de Munique ou Borussia Dortmund nesta fase. O país com mais representantes é a Espanha (quatro), seguida por Alemanha e Itália (três em cada).

Até o momento, quatro atletas diferentes marcaram cinco gols e dividem a artilharia: Antoine Griezmann, Erling Haaland, Álvaro Morata e Rasmus Højlund - este último foi eliminado junto com o United, seu clube. Em assistências, Bukayo Saka surge no topo da lista, com quatro.

As oitavas de final da Champions League acontecerão em 2024. Os jogos de ida possuem como datas os dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro, enquanto que as partidas de volta ficarão para 5, 6, 12 e 13 de março. A final será no Estádio de Wembley, em Londres, capital da Inglaterra, no dia 1º de junho, um sábado.

Confira os dois potes para o sorteio da Champions League:

Pote 1:

Arsenal

Atlético de Madrid

Barcelona

Bayern de Munique

Borussia Dortmund

Manchester City

Real Madrid

Real Sociedad