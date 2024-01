West Ham de Paquetá bate Freiburg e garante vaga direta às oitavas da Liga Europa; veja classificados

Última rodada da fase de grupos ainda marcou vitória do Brighton com gol de João Pedro e a garantia de melhor campanha geral por parte do Bayer Leverkusen

Nesta quinta-feira, 14, clubes entraram em campo pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa 2023/24. Em meio à jogos decisivos, brasileiros se destacaram e ajudaram seus times a garantir vaga nas oitavas da competição europeia.

Um dos principais destaques do West Ham desde 2022, o meia Lucas Paquetá ajudou os Hammers a baterem o Freiburg, da Alemanha, por 2 a 0 e carimbarem sua vaga direta nas oitavas. Os gols do duelo foram marcados por Mohammed Kudus e Edson Álvarez.

O atacante João Pedro, por sua vez, foi ainda mais decisivo. Diante do Olympique de Marselha, em jogo que definia quem seria o primeiro lugar do Grupo B, ele marcou um gol no final e garantiu a vitória do Brighton. Com isso, o time do Sul da Inglaterra também jogará as oitavas da Liga Europa.