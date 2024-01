Autor do primeiro gol do Castelão, Erandy Montenegro morre aos 77 anos

Erandy é responsável pelo primeiro gol da história do Castelão, marcado em 18 de novembro 1973, na vitória do Ceará contra o Vitória-BA pela 1ª fase da Série A

Ex-atacante de Ceará , Ferroviário e Fortaleza , Erandy Montenegro faleceu nesta quinta-feira, 7, aos 77 anos. A informação do falecimento do ex-atleta foi divulgada pelo presidente da Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol, José Vanildo, nas redes sociais.

Com a camisa do Fortaleza, o ex-atacante marcou 49 gols e participou do vice-campeonato da Taça Brasil de 1968 e dos títulos do Campeonato Cearense de 1969 e do Norte-Nordeste de 1970.

Na carreira, Erandy ainda teve passagens por Campinense-PB, Central-PE, Santa Cruz-PE, Vasco e Ferroviário. Após finalizar a trajetória como jogador, treinou equipes como Ceará, América-RN, Fortaleza, Ferroviário, Icasa, Sampaio Corrêa-MA, Central-PE, CSA-AL e Santa Cruz-PE.

Homenagens de Ceará, Fortaleza e Federação Cearense de Futebol

O Ceará, o Fortaleza e a Federação Cearense de Futebol emitiram notas de pesar sobre o falecimento de Erandy Montenegro.

A equipe alvinegra desejou forças à família e aos amigos de Erandy, enquanto o Tricolor do Pici o mencionou como ídolo do clube. A FCF, por sua vez, decretou luto de três dias com a bandeira hasteada a meio mastro e um minuto de silêncio nas partidas da Taça FCF nesta semana.