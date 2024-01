Premiação Brasileirão 2023: quanto ganha campeão e os outros times

A CBF premia as equipes com base na posição final de cada clube na tabela; confira qual seria cada premiação para as equipe com fim do Brasileirão 2023

A CBF premia o líder até o 16º colocado, as equipes rebaixadas não recebem bonificações com o fim do campeonato. Em comparação com o Campeonato Brasileiro de 2013, de 10 anos atrás, o campeão recebeu R$ 9 milhões, valor cinco vezes inferior ao atual.

Com o fim do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, 6, o campeão vai receber o prêmio máximo destinado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. O ano de 2023, será a maior gratificação da história destinada pelo órgão; o campeão vai receber R$ 47,560 milhões.

Com o Palmeiras sendo o principal cotado para conseguir o título do Campeonato Brasileiro de 2023, o clube paulista busca o bicampeonato e seu 12º título, aumentando sua vantagem como maior campeão do país.

Segundo informações do jornalista Rodrigo Mattos, o reajuste na premiação de 2023 é de acordo com a média do reajuste do IGPM (5,45%) e do IPCA (5,78%); desta forma, o aumento da premiação para o campeão é de 5,61%.

Premiação do Brasileirão: veja quanto ganhou o campeão de 2022

O Palmeiras em 2022 conquistou seu 11º título brasileiro. Com 81 pontos conquistados, a equipe alviverde faturou o total de R$ 45 milhões.

Premiação: quanto cada clube vai ganhar com o fim do Brasileirão



Com o vice-campeão da edição de 2023 ganhando mais do que o campeão do Campeonato anterior, confira quanto cada equipe poderá receber:

R$ 47.560 Milhões

R$ 45.100.Milhões

R$ 42.700.000,00

R$ 40.300.000,00

R$ 38.000.000,00

R$ 35.500.000,00

R$ 33.200.000,00

R$ 30.800.000,00

R$ 28.500.000,00

R$ 26.100.000,00

R$ 20.400.000,00

R$ 19.000.000,00

R$ 17.600.000,00

R$ 17.100.000,00

R$ 16.500.000,00

R$ 16.000.000,00



